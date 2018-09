"Меня напугали видео сегодняшних демонстраций в России с кадрами необоснованного применения силы и массовых задержаний, в том числе несовершеннолетних. Право людей на мирный протест необходимо уважать. Задержанных сегодня и в течение предыдущих дней или недель надо немедленно освободить", - заявил литовский дипломат в своем Twitter.

Appalled by videos from demonstrations in #Russia today, with ungrounded use of force and mass detentions, including of minors. People’s right to peaceful protest must be respected. Those detained, today or in preceding days and weeks, have to be released immediately. pic.twitter.com/q6gJyCbxzR— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 9 сентября 2018 г.