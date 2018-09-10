Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал немедленно освободить задержанных участников протестов в разных городах России.
Protestai prieš V. Putino pensijų reformą Sankt Pererburge
© AP / Scanpix

"Меня напугали видео сегодняшних демонстраций в России с кадрами необоснованного применения силы и массовых задержаний, в том числе несовершеннолетних. Право людей на мирный протест необходимо уважать. Задержанных сегодня и в течение предыдущих дней или недель надо немедленно освободить", - заявил литовский дипломат в своем Twitter.

Как уже сообщалось, на протестных акциях в России 9 сентября были задержаны 839 человек.

Сторонники Алексея Навального провели 9 сентября — в Единый день голосования — акции протеста по всей России. Заведено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции — против участника акции в Москве.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Мы выборы признаём успешными": ставленники Кремля теряют поддержку, но не унывают (3)

Тихие и неконкурентные выборы 2018 года оказались...

Выборы в России: последними закрылись избирательные участки в Москве

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах...

Перед акцией против пенсионной реформы по всей России идут задержания и аресты соратников Навального (9)

Силовики продолжают "кошмарить" соратников...

В РФ проходят акции протеста против пенсионной реформы (76)

Акции сторонников Алексея Навального идут более чем в 80...

Политика

Партии сейма Литвы подписали соглашение по обороне, социал-демократы - против (2)

В понедельник, 10 сентября, парламентские партии Литвы...

Глава МИД Литвы пришёл в ужас от массовых задержаний во время демонстраций в России (120)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус...

ЕС присоединяется к призыву Литвы к Walmart изъять майки с советской символикой (8)

Миссия Евросоюза в США поддержала призыв Литвы к...

Премьер Литвы: без повышения доходов население будет погрязать в нищету (10)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на первом...

Военные Литвы, Латвии и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением ВС Беларуси

Литовские , латвийские и украинские военные при...

TOP новостей

Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (16)

Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...

Глава Минфина: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Экономист: в следующем году потребление повысит цену на электроэнергию в Литве (9)

Электроэнергия, за которую в последние годы...

Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...