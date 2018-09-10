"Меня напугали видео сегодняшних демонстраций в России с кадрами необоснованного применения силы и массовых задержаний, в том числе несовершеннолетних. Право людей на мирный протест необходимо уважать. Задержанных сегодня и в течение предыдущих дней или недель надо немедленно освободить", - заявил литовский дипломат в своем Twitter.

Как уже сообщалось, на протестных акциях в России 9 сентября были задержаны 839 человек.

Сторонники Алексея Навального провели 9 сентября — в Единый день голосования — акции протеста по всей России. Заведено одно уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции — против участника акции в Москве.