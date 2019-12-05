Глава МИД Литвы примет участие во встрече министров стран ОБСЕ

На заседании планируется обзор и оценка деятельности организации в решении основных вызовов безопасности на пространстве ОБСЕ, сообщил МИД Литвы.
Как говорится в сообщении, в последние годы в Совете министров ОБСЕ основное внимание уделяется затянувшемуся кризису в европейской безопасности, который вызвала агрессия России против соседних стран.
Также обсуждаются вызовы, связанные с усиливающимися угрозами архитектуре европейской безопасности, защите основных прав и свобод человека на пространстве ОБСЕ.
На пленарной сессии министров Л. Линкявичюс выступит с национальным сообщением. В рамках мероприятия также готовится инициированная США дискуссия о гибридных угрозах, и мероприятие, организуемое государствами-единомышленниками Украины, в котором примут участие украинский режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.
В рамках совета министров также планируется объявить заявление министров стран, входящих в группу друзей Грузии, о положении в этой стране и заявление союзников по НАТО о важнейших вызовах европейской безопасности.
В этом году в ОБСЕ председательствует Словакия, в 2020 году председательство переймет Албания.
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