Как сообщает МИД, встреча состоялась "на полях" проходящей в Торонто третьей Конференции по поддержке реформ в Украине.
"Украина останется одним из важнейших вопросов внешнеполитической повестки дня Литвы. Литва и впредь будет принципиально поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Достижения Украины в проведении в жизнь реформ очевидны для международного сообщества. Нужно добиваться того, чтобы их результаты как можно скорее ощутили и рядовые граждане Украины", – сказал министр для пресс-релиза.
Сообщается, что Л. Линкявичюс обсудил с украинским президентом вызовы, с которыми Украина сталкивается при проведении в жизнь реформ в вопросах выдачи незаконных российских паспортов жителям Донбасса на фоне агрессии России.
Л. Линкявичюс также предложил президенту Украины провести конференцию следующего года в Вильнюсе. Как сообщает МИД, В. Зеленский поддержал это предложение.
На этой неделе Л. Линкявичюс находится в Торонто (Канада), где участвует в международной Конференции по поддержке реформ в Украине. Ее цель – мобилизация политической поддержки международного сообщества Украине в проведении реформ, укрепление перспективы Украины в деле интеграции с Евросоюзом.
Первая такая конференция состоялась в 2017 году в Лондоне, вторая – в 2018 году в Копенгагене.
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