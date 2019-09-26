"Мы говорили о том, что Литва может способствовать диверсификации поставок энергоресурсов, и может это делать либо с помощью собственных возможностей, либо посредством сотрудничества с Польшей", - сказал после встречи Линкявичюс BNS по телефону из Нью-Йорка.
"Было сложно рассчитывать найти ответы на многие вопросы, но мне показалось, что заинтересованность имеется", - добавил он.
Литовское правительство рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей.
Оба министра в Нью-Йорке участвуют в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.
Данная встреча состоялась после того как в июле президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что постарается постепенно возобновить диалог с Беларусью.
Л.Линкявичюс сказал, что влияние Москвы на Беларусь явно возрастает.
"Мы действительно заинтересованы в том, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет насколько это возможно. (...) Я считаю, что диалог между Беларусью и Европейским союзом также должен способствовать смягчению этой ситуации, какая сейчас складывается", - сказал глава дипломатии Литвы.
"Если бы его (диалога) не было, это было бы хорошо для России, а не для Европейского союза, для Литвы и, по правде говоря, для самой Беларуси", - сказал министр.
Обсудили ситуацию в Островце, пригласили на похороны повстанцев
Политики также обсудили вопросы строительства Островецкой АЭС у границы с Литвой. Этот вопрос наиболее остро стоит в двусторонних отношениях между Вильнюсом и Минском.
Л.Линкявичюс сказал, что он ещё раз потребовал, чтобы Беларусь выполнила требования безопасности строящейся электростанции и позволила представителям Еврокомиссии следить за ней.
Министр также заявил, что, призывая к обеспечению безопасности электростанции, Литва "тем самым защищает интересы белорусских граждан, поскольку это общая проблема".
"Мой коллега не отрицал, что так и должно быть сделано (обеспечение безопасности), но мы уже слышали такие заверения и раньше, но почему-то они не были реализованы на практике", - сказал Линкявичюс.
Во время встречи с В.Макеем он также пригласил белорусскую государственную делегацию посетить церемонию перезахоронения повстанцев XIX века, которые состоятся в Вильнюсе в ноябре.
Линкявичюс также сказал, что услышал ответ, что белорусские представители могут быть заинтересованы в участии в мероприятии, но Макей не сказал, на каком уровне может быть делегация.
Президент Даля Грибаускайте несколько раз встречалась с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время своего первого срока в этой должности, но позже изменила свою позицию и приостановила диалог на высоком уровне с Минском. Не встречались не только главы государств, но и министры иностранных дел.
В последние годы Литва блокировала рамочное соглашение об отношениях между Беларусью и Европейским союзом.
Л.Линкявичюс утверждает, что Литва может решить изменить свою позицию по этому вопросу, если возрождающийся диалог с Беларусью принесёт конкретные плоды.
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