Позиция России является, наверное, крупнейшим препятствием для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" (общий проект "Голосу Америки" и "Радіо Свобода"), которое вышло в эфир 5 ноября, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Вероятно, самое большое препятствие в этом [мирном] процессе – это то, что Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время, как является активной участницей конфликта, хотя официально они такими не считаются", – сказал он.

Линкявичюс отметил, что Москва говорит о готовности содействовать переговорам, однако "на деле все происходит как раз наоборот".

"Эти нормандские переговоры и поиск компромисса на устах у всех. Я понимаю, что очень сложно все это сделать, но я чувствую искренние намерения президента [Украины Владимира Зеленского] решить эту проблему. Сложно сказать, насколько успешным он будет", – добавил глава МИД Литвы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

Пристайко говорил, что Украина стремится к проведению нового саммита в середине ноября 2019 года. 30 октября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что говорить о конкретных датах саммита в нормандском формате можно будет только после верификации ОБСЕ отвода войск на Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил 30 октября, что к встрече в нормандском формате Россия готова всегда.

3 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к "срочной" встрече в нормандском формате, если возникнет такая необходимость.