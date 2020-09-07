Глава МИД Литвы: поведение белорусского режима цинично и требует твердого ответа ЕС

"События (следуют – BNS) одно за другим, свежайшее – задержание М. Колесниковой, честно говоря, не так много членов Совета, которые еще действуют на свободе. Тактика, избранная режимом, заключается в том, что, вместо диалога с людьми, по одному нейтрализуются члены совета, и это происходит странно, чуть ли не методами НКВД", – заявил журналистам в понедельник Л. Линкявичюс.

Ссылаясь на очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову в понедельник утром в центре Минска неизвестные лица силой усадили в микроавтобус и куда-то вывезли.

"Какие-то не идентифицированные лица, похищают, факт в том, что это циничное поведение, к которому нельзя относиться терпимо, оно требует твердой, ясной, и не только национальной позиции различных стран ЕС, Евросоюза как организации, чтобы это было не как до сих пор, а решительно, мы также обсуждали, что может парламент, который вскоре соберется, что может Европарламент", – комментировал ситуацию Л. Линкявичюс.

В понедельник министр встретился с делегацией Сейма Литвы по вопросам Беларуси для согласования действий в связи с ситуацией в соседней стране и обсуждения повестки работы.

Представитель делегации Сейма Литвы, консерватор Жигимантас Павилёнис, отметил, что важнейшими рабочими целями являются поддержка находящейся в Литве оппозиционного кандидата на президентских выборах Светланы Тихановской и недопущение "аннексии Россией Беларуси, пользуясь слабостью последней".

"Важнейшая задача – не терять времени на Западном фронте. Мы должны побудить Запад в ближайшее время четко заявить, что Лукашенко нелегитимен, что не может быть никаких его инаугураций, которые сокроют или отбелят те преступления, и особенно невозможны те действия, которым он хочет продать свою страну России", – сказал Ж. Павилёнис.

"Что в данный момент готовят в Москве – нелегитимную аннексию страны с предложением заключения таможенного, налогового, монетарного союза, аннексируя государство, пользуясь его слабостью", – отметил Ж. Павилёнис.

Консерватор Эмануэлис Зингерис отметил, что в данный момент решается вопрос о том, "будет ли у нас 700-километровая граница России или Беларуси". "Если победит белорусская демократия, то у нас не будет российской границы", – отметил парламентарий.

Глава делегации Сейма, председатель Комитета по европейским делам парламента, социал-трудовик Гедиминас Киркилас также сказал, что надеется поехать в Беларусь, "когда режим ослабнет и будет вынужден вступить в переговоры", хотя в данный момент визит делегации невозможен.

"Наша делегация, пока не едет в Беларусь, становится координационным центром по всем белорусским делам, а отбытие в Беларусь, которое было первичной идеей, произойдет раньше или позже, когда режим ослабнет и будет вынужден вести переговоры", – сказал Г. Киркилас.

Правление Сейма Литвы на минувшей неделе сформировало парламентскую делегацию, которая будет заниматься вопросами Беларуси в Литве, и, при возникновении возможности, отправится в Минск.

В делегацию вошли представители различных фракций Сейма, входящие в Комитеты по иностранным и европейским делам. Ее главной назначен Г. Киркилас.

Литовские депутаты получили известие о том, что нежелательны в соседней стране, и что их не впустят в Беларусь.

Более трех недель продолжаются массовые протесты, начавшиеся после того, как многолетний авторитарный лидер стран Александр Лукашенко был объявлен победителям выборов, состоявшихся 9 августа. А. Лукашенко руководит страной с 1994 года. Оппозиция и Запад считают выборы сфальсифицированными.