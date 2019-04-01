"Я осмелюсь прогнозировать, что политика Украины по сути не изменится", - сказал глава МИД Л. Линкявичюс журналистам после встречи с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной и Северной Европы.
"Все кандидаты (...) не были намерены менять политику в принципе. Думаю, что есть мнения о борьбе с коррупцией, другие вещи, больше связанные с внутренней повесткой дня, но если говорить о внешних действиях, о точке зрения на будущее страны, принципиально прозападной точке зрения, она в принципе такая же", - сказал он.
Во второй тур выборов президента Украины вышли комик Владимир Зеленский и претендующий на второй срок полномочий действующий президент Петр Порошенко, показывают промежуточные результаты выборов и экзитполы.
По словам Л. Линкявичюса, Литва должна помогать Украине невзирая на проблемы и вызовы, "которых у них точно немало".
"Вне всякого сомнения, прежде всего мы готовы работать со страной, мы не смотрим на какие-то личности. Там, где они особенно будут демонстрировать прогресс, там, где мы будем видеть прогресс, мы еще больше будем помогать в этих областях, никогда не забывая, что эта страна проводит реформы в то время, когда ведутся военные действия", - сказал министр.
Литва предоставила Украине гуманитарную помощь, вооружение на миллионы евро и является активной сторонницей этой страны в международном пространстве.
Киев снова повернулся к Западу в 2014 году, когда после массовых протестов из страны был вынужден бежать пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать договор об ассоциации Евросоюза и Украины.
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