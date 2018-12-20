По его словам, это ещё больше осложнит ситуацию на Ближнем Востоке.
"Если американцы уйдут из Сирии, из этого самого геополитического поля, которое там происходит и где в нем много сил и много интересов, это отсутствие также будет очень быстро восполнено (...) государствами, такими как Россия, как Иран, и это ещё больше осложнит ситуацию в регионе, не только в самой Сирии", - сказал сказал министр в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его страна победила джихадистское движение "Исламское государство" в Сирии, так что все американские солдаты будут выведены оттуда в ближайшем будущем.
"Заявление сделано, но давайте посмотрим, как и когда оно будет реализовано и чем всё это закончится", - сказал Л.Линкявичюс.
В настоящее время в Сирии дислоцировано около 2000 американских солдат. Большинство из них участвуют в учебных и консультационных миссиях, помогая местным силам сражаться с джихадистами.
"Исламское государство" в 2014 году захватило большие участки Сирии и соседнего Ирака. Оккупированные территории группировка управляла железным кулаком, применяя строгую интерпретацию исламского права.
Однако с тех пор стремление джихадистов создать полноценное государство потерпело крах, в результате различных нападений они потеряли большую часть оккупированной территории.
Россия вступила в войну в Сирии в 2015 году.
В Сирии боевики "Исламского государства" всё ещё контролируют несколько анклавов и деревень вокруг города Хаджин.
С начала войны в Сирии в 2011 году уже погибло более 360 тыс. человек, а миллионы жителей страны лишились своих домов.
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