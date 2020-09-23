Министр считает, что А. Лукашенко, давший присягу на церемонии, о которой не сообщалось заранее, пытается имитировать то, "чего нет в реальности", и это способствует репрессиям власти против людей.

Глава МИД не раз называл А. Лукашенко бывшим президентом. Он утверждает, что такой эпитет ранее основывался на моральных и политических аргументах, а сейчас для этого есть и правовые основания.

"От этого он не стал менее бывшим, лишь приблизил правовой аспект. Как я упоминал, морально, политически мандат уже иссяк (...) Сейчас, поскольку произошел этот элемент, как он называет, инаугурация, то отныне он и с юридической точки зрения бывший", – заявил он в среду журналистам.

"Мы считаем, что пытаются имитировать то, чего нет в реальности, но самое печальное то, что от этого страдают люди, их продолжают запугивать, продолжаются аресты и задержания", – сказал Л. Линкявичюс.

Он утверждает, что эта инаугурация А. Лукашенко не улучшает ситуацию в стране.

"Не видно никакого выхода из ситуации, и это событие, оно ни улучшает, ни подчеркивает. Он закрепил лишь то, что мы не раз констатировали", – сказал министр.

"Очевидно, хотели зафиксировать из последних сил то, в чем они уже уверились, но это непубличное и немассовое событие показало весь жалкий дух ситуации", – добавил он.

В среду А. Лукашенко дал присягу президента Беларуси на шестой срок полномочий. Церемония, о которой не сообщалось заранее, состоялась во Дворце независимости в Минске.

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными.

Возникшие массовые протесты в стране подавляются силой.