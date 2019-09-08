Глава МИД в Тбилиси примет участие в международной конференции и в заседании Литовско-грузинской комиссии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
На заседании планируется обсудить двухстороннее сотрудничество в различных сферах, актуальные вопросы интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, политическое положение в стране и ситуацию в сфере безопасности в регионе.
На этой встрече Л. Линкявичюс будет председательствовать вместе с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Визит Л. Линкявичюса продлится несколько дней. Он также встретится с высокопоставленными лицами этой страны.
На Тбилисской конференции глава МИД проведет дискуссию вместе с бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом и ученым Международного университета Флориды Давидом Крамером.
Эту конференцию ежегодно, с 2015 года, организует Институт международного лидерства имени скончавшегося в прошлом году Сенатора США Джона Маккейна и Центр исследований экономической политики Грузии.
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