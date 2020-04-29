aA
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс попросил у заместителя госсекретаря США Стивена Бигана поддержки в вопросе Островецкой АЭС.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник руководитель дипломатического ведомства Литвы обсудил по телефону с высокопоставленным сотрудником администрации США вызовы безопасности, возникающие как из-за существующих, так и из-за новых угроз, из-за таких как мировой кризис из-за коронавируса, сообщил МИД.

В пресс-релизе сообщалось, что во время разговора министр просил поддержки США позиции Литвы по вопросу об Островецкой атомной электростанции, подчеркнул несоответствие этого проекта экологическим стандартам и стандартам безопасности атомной энергетики, а также необходимость реализовать рекомендации ЕС по поводу стресс тестов еще до запуска АЭС.

Статьи по теме:
Глава МИД: во время кризиса не следует принимать Пакет мобильности  (7)
Глава МИД: самолёт НАТО доставит в Литву партию медицинских средств защиты  (19)

„Мы должны работать вместе в целях сохранения свободной и независимой Беларуси. Строительство Островецкой атомной электростанции противоречит экономической логике, на страну налагается огромный экономический груз, и усиливается зависимость от России“, – утверждал Л. Линкявичюс.

Кроме того, министр отметил, что страны Запада заинтересованы в политически, экономически и энергетически независимой Беларуси. Линкявичюс заявил, что Литва готова к совместной работе по усилению независимости Беларуси в сфере энергетики, но Беларусь также должна прилагать к этому усилия.

Министр также выразил беспокойство по поводу недостаточных усилий Беларуси в борьбе в пандемией коронавируса и давления России на стратегические экономические сферы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Сейм Литвы призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России (481)

Парламент Литвы во вторник осудил проводимый Россией...

Глава МИД Литвы призвал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности (12)

Страны Евросоюза должны помогать гражданам,...

Глава МИД Литвы: ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство (18)

Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси...

Президент Литвы: нельзя доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе (78)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нельзя...

TOP новостей

Ученые предупреждают: возможен кратковременный скачок числа заболеваний (13)

Если жители Литвы по-прежнему будут дисциплинированы,...

В Литве 31 новый случай заболевания коронавирусом (74)

По новейшим данным Национального центра общественного...

Премьер-министр Литвы обещает жителям помощь на сумму почти в 1 млрд. евро (68)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду...

Как карантин повлиял на привычки жителей Литвы: больше всего тратили еду и азартные игры (56)

"В Литве общий уровень потребления во время карантина...

Новая "горячая точка" в Литве: в больнице паллиативной медицинской помощи 27 случаев коронавируса (4)

28 апреля вечером из Клайпедской лаборатории поступила...

|Maža didelių žinių kaina