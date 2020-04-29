Во вторник руководитель дипломатического ведомства Литвы обсудил по телефону с высокопоставленным сотрудником администрации США вызовы безопасности, возникающие как из-за существующих, так и из-за новых угроз, из-за таких как мировой кризис из-за коронавируса, сообщил МИД.
В пресс-релизе сообщалось, что во время разговора министр просил поддержки США позиции Литвы по вопросу об Островецкой атомной электростанции, подчеркнул несоответствие этого проекта экологическим стандартам и стандартам безопасности атомной энергетики, а также необходимость реализовать рекомендации ЕС по поводу стресс тестов еще до запуска АЭС.
„Мы должны работать вместе в целях сохранения свободной и независимой Беларуси. Строительство Островецкой атомной электростанции противоречит экономической логике, на страну налагается огромный экономический груз, и усиливается зависимость от России“, – утверждал Л. Линкявичюс.
Кроме того, министр отметил, что страны Запада заинтересованы в политически, экономически и энергетически независимой Беларуси. Линкявичюс заявил, что Литва готова к совместной работе по усилению независимости Беларуси в сфере энергетики, но Беларусь также должна прилагать к этому усилия.
Министр также выразил беспокойство по поводу недостаточных усилий Беларуси в борьбе в пандемией коронавируса и давления России на стратегические экономические сферы.
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