После встреч с министром иностранных дел Польши, представители польского МВД и правительства, Л. Линкявичюс заявил, что у него есть надежда на то, что кризис, возникший в последние дни на границе, не повторится.

По словам Л. Линкявичюса, литовцы смогут воспользоваться услугами польской авиакомпании LOT, но лишь в том случае, если в Варшаве будет организован следующий рейс в Вильнюс – такая возможность может помочь людям, возвращающимся из дальних стран.

"Варшавский аэропорт закрыт для нас, и рейсов в Вильнюс нет, но в целом LOT летает по всему миру. Были такие случаи, когда нашим соотечественникам не разрешали садиться в самолет только потому, что нет договоренности о том, что они будут делать, прибыв в Варшаву. Я считаю, что здесь мы найдем решение, и нужно будет следить за каждым случаем отдельно", – сказал министр.

"Литовцы смогут прибывать рейсами LOT из дальних экзотических стран, и тогда нам потребуется перенять их самолетом из Варшавы – мы сможем воспользоваться этим", – сказал Л. Линкявичюс.

Он сказал, что польские власти заверили, что при потребности Польша позволит пересекать страну организованным автобусным конвоям.

Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. Ситуация обострилась, когда Польша отказалась пропускать легковые автомобили даже конвоями.

Для водителей этих автомобилей организовано возвращение паромом, а для пассажиров поездом или паромом, но добираться до пунктов их отправления сложно из-за заторов на дорогах.

Огромные очереди обрадовались на польско-литовской границы, однако с открытием второго контрольно-пропускного пункта во вторник вечером ситуация стала улучшаться.

"Я попросил, чтобы мы не возвращались к этой ситуации. Пропускная способность на границе является существенной для того, чтобы избежать скопления людей и очагов распространения вируса. Понимание этого есть, и вероятно, это не повторится", – сказал Л. Линкявичюс.

Он отметил, что польская сторона пообещала, что второй КПП в Лаздияй, будет действовать столько, сколько потребуется.

По словам Л. Линкявичюса, в ходе его визита была достигнута договоренность о том, что грузы с пищевыми продуктами должны получить преимущество при пересечении границ.

"Это был визит к друзьям, союзникам, с которыми можно найти выход и решение", – сказал министр.