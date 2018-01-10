Он пояснил, что работа межправительственной комиссии двух стран прекратилась в 2011 году, когда Россия выдвинула "ультимативный список домашней работы" как условие для встреч комиссии.

"Мы действительно сейчас не видим смысла во встречах высокого политического уровня, более того, они ничего дополнительного не могут решить, за исключением политизации ситуации, в определённом смысле такой опыт у нас уже точно есть", - сказал министр в среду радиостанции Ziniu radijas.

Невзирая на это, что, по словам Л. Линкявичюса, неполитическое сотрудничество в некоторых сферах даже растет.

"Если посмотреть на то, что происходит в России, не в политической, в повседневной жизни, то у нас очень много всяких факторов. Честно говоря, некоторые показатели даже позитивные - например, в прошлом году почти на 30% вырос экспорт в Россию, невзирая на не очень интенсивные отношения и взаимные санкции. И туристические потоки выросли, визовые центры работают активно, подписано несколько важных соглашений, здесь я бы выделил завершенные в конце прошлого года работы по демаркации границы с Россией, это огромная работа, она продолжалась 12 лет, и тихо, спокойно результат достигнут. Практически мы завершили переговоры о недвижимом дипломатическом имуществе, продолжатся пограничные и прочие проекты. Конечно, интенсивными эти отношения назвать нельзя, однако те дела, которые должны быть, необходимые контакты, происходят", - рассуждал министр.

Премьер Саулюс Сквернялис на минувшей неделе заявил, что не собиравшаяся на заседания шесть лет Литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность. Президент Даля Грибаускайте назвала такую инициативу главы правительства безответственной.

По словам Л. Линкявичюса, последние высказывания в будущем послужат уроком того, что новости по вопросам внешней политики должны выходить в публичное пространство в установленном порядке после тщательного согласования.