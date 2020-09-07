"Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять (лидеров - ред.) по одному. Похищение М. Колесниковой в Минске - позор", - написал Л. Линкявичюс в своем твиттере.

"В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - отметил министр ИД.

Со ссылкой на свидетельства очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета М. Колесникову в понедельник утром неизвестные люди посадили в центре Минска в микроавтобус и куда-то увезли.

Одна очевидица сказала tut.by, что примерно в 10 час. 5 мин. видела, как у здания Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках затолкали М. Колесникову в микроавтобус.