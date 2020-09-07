aA
Похищение представителя белорусской оппозиции Марии Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять (лидеров - ред.) по одному. Похищение М. Колесниковой в Минске - позор", - написал Л. Линкявичюс в своем твиттере.

"В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена", - отметил министр ИД.

Статьи по теме:
Марию Колесникову в центре Минска задержали и увезли неизвестные  (207)
Мария Колесникова в интервью Delfi: "Власти хотели бы, чтобы я уехала, но я никуда не уеду"  (289)

Со ссылкой на свидетельства очевидцев портал tut.by сообщил, что члена Координационного совета М. Колесникову в понедельник утром неизвестные люди посадили в центре Минска в микроавтобус и куда-то увезли.

Одна очевидица сказала tut.by, что примерно в 10 час. 5 мин. видела, как у здания Национального художественного музея в Минске люди в гражданской одежде и в масках затолкали М. Колесникову в микроавтобус.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава МИД Литвы: похищение Колесниковой - позор, она должна быть немедленно освобождена (156)

Похищение представителя белорусской оппозиции Марии...

Марию Колесникову в центре Минска задержали и увезли неизвестные (207)

Члена Координационного совета Марию Колесникову утром...

Клиника "Шарите": Алексея Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось

Российского политика Алексея Навального вывели из...

Предлагается облегчить условия для желающих приехать в Литву белорусов: хотят выдавать специальные визы (13)

На данный момент согласовывают документ, в...

Глава Минздрава рассказал о переменах: условия самоизоляции изменятся (7)

В Литве начался учебный год. Практически каждый день...

|Maža didelių žinių kaina