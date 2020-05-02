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Пандемия коронавируса не мешает России продолжать агрессию в Восточной Украине, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Antanas Linkevičius
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины. Статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года", – сказал LRT 1 мая министр.

По его словам, в восточной части Украины появились и дополнительные проблемы.

"Туда не могут попасть наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, несмотря на то, что их мандат это позволяет", – сказал Линкявичюс.

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Министр, реагируя на ситуацию в Восточной Украине, когда во время ожесточенных боев погиб один украинский военный и еще 4 были ранены, еще в конце февраля сказал, что Россия не соблюдает Минское соглашение.

Украина борется с сепаратистами в восточных регионах - Донецк и Луганск - с 2014 года, после того как Москва аннексировала Крым.

Сепаратистов поддерживает Россия, из-за чего Запад ввел в ее отношении жесткие санкции.

С 2014 года во время боев погибли больше 13 000 человек, несмотря на то, что в 215 г. в Минске были подписаны мирные соглашения.

Линкявичюс подчеркнул, что кризис, связанный с коронавирусом - удобное время для распространения пропаганды, поэтому европейские страны должны оставаться бдительными и координировать свои действия.

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