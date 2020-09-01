"Литва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, поскольку у нее нет на это права и нет таковых намерений. Однако Литва помогала и будет помогать жителям Беларуси, которым грозит опасность. По мнению Литвы и ЕС из политического тупика Беларусь могут вывести новые прозрачные выборы, которые признали бы жители Беларуси и международное сообщество", – сказал Линкявичюс.

Литва нарушает суверенитет Беларуси и перешла все грани приличия в отношении этой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РБК.