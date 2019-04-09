Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник сообщил, что предложит внести в список нежелательных в Литве лиц отрицающего Холокост англичанина Дейвида Ирвинга. Министр так отреагировал на сообщения о том, что англичанин осенью намерен посетит страны региона.
Davidas Irvingas
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"В ближайшее время я обращусь в Департамент миграции с предложением внести его в список нежелательных лиц", - сказал BNS Л. Линкявичюс.

"Распространение его взглядов с отрицанием Холокоста и чествованием Адольфа Гитлера в Литве - преступление, и мы не можем позволить совершать такие преступления", - сказал министр.

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По его словам, имеющиеся данные позволяют подозревать, что у публично объявившего о поездке в Польшу в сентябре Д. Ирвинга могут быть намерения приехать и в Литву.

"Сообщается о туристической поездке в Латвию, Польшу. Может оказаться так, что у него будут намерения следовать через Литву. Я хочу сразу сказать - такие лица в Литве нежелательны и распространение таких взглядов недопустимо", - сказал Л. Линкявичюс.

Уголовный кодекс Литвы предусматривает, что отрицание преступлений нацистской Германии и Советского Союза или их грубое умаление может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет.

Польский министр ИД Яцек Чапутович в прошлом месяце объявил, что его страна тоже, наверное, не разрешит въезд Д. Ирвингу, потому что в Польше запрещено отрицание Холокоста.

Автор нескольких книг Д. Ирвинг отрицает, что нацисты во время Второй мировой войны убили 6 миллионов евреев.

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