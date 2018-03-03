В субботу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправляется в США, где на следующей неделе примет участие во встрече глав МИД стран Балтии с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
Linas Linkevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

Пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене сообщила, что министры планируют обсудить вопросы сотрудничества и ситуацию в сфере безопасности в регионе.

Эта встреча состоится за месяц до визита президентов стран Балтии в Вашингтоне, где их пример президент США Дональд Трамп.

В Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Д. Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Литовские официальные представители с беспокойством наблюдают за его спорами с союзниками в Европе и зачастую непрогнозируемым поведением.

Обнародованные в этом месяце результаты соцопроса показали, что две трети жителей Литвы не доверяют Д. Трампу в том, что он примет правильные решения по важнейшим политическим вопросам.

Однако дипломаты и сторонники Д. Трампа подчеркивают, что, став президентом, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.

После аннексии Россией украинского Крыма США незамедлительно в 2014 году прислали по несколько сотен своих военных в каждую из Балтийских стран. В Литве, Латвии и Эстонии создано по международному батальону НАТО, роты вооруженных сил США из этих стран были выведены, сейчас американские военные приезжают на учения из Польши.

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