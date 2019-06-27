Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг в Молдове обсудит ход европейских реформ.
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

Министр встретится с президентом страны Игорем Додоном, с назначенным в этом месяце руководителями правительства, иностранных дел и интеграции, министерства внутренних дел и с представителями оппозиционной Демократической партии.

В ходе встреч будут обсуждены актуальные политические вопросы Молдовы и программы европейских реформ, включая реализацию Соглашения об ассоциации.

Визит министра Л.Линкявичюса состоится спустя две недели после принятия тогдашней правящей Демократической партией решения о переходе в оппозицию и о мирной передаче власти законному правительству Майи Санду.

До этого момента Молдову сотрясали политические беспорядки с февраля, когда на парламентских выборах ни одна из партий не получила явного большинства.

Статьи по теме:

Экс-кандидат в президенты Беларуси - главе МИД Литвы: Что делать, когда картина сгорит? (8)

"Что делать, когда картина сгорит?". Так белорусский...

Россия объявила Грузии экономическую войну, Литва призывает жителей ехать на отдых в Грузию (424)

В Тбилиси уже не первый день проходят протесты. В...

Глава МИД Литвы о письме белорусских оппозиционеров: иллюзий нет, но нужно видеть в целом (102)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

Главы МИД Литвы и Эстонии обсудили будущее политики Восточного соседства ЕС (37)

В пятницу в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и...

Политика

Карбаускис о коалиционном соглашении: мы очень близко

Рамунас Карбаускис , лидер правящих "крестьян",...

Глава МИД Литвы обсудит в Молдове ход европейских реформ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...

Глава МВД: в Литве готовы к возможной ядерной аварии

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Делегации Литвы, Украины и еще пяти стран покинули сессию ПАСЕ (209)

Делегации в ПАСЕ Грузии, Латвии , Литвы , Польши ,...

Правительство Литвы подтвердило намерения построить культурно-образовательный центр в Польше

Правительство Литвы в среду подтвердило намерения...

TOP новостей

Кто в Литве возмещает ущерб, если виновник ДТП - водитель самоката или велосипедист (13)

Многие летом не пользуются автомобилями, если не ездят...

По дороге на литовское взморье отдыхающих ждет еще одно препятствие (1)

Уже в следующем году водителей будет ждать серьезное...

В Литве заметили молодого медведя: неужели в нашу страну вернулись эти хищники (18)

Еще 100 лет назад медведи водились в литовских лесах и...

В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада

В четверг в Литве установится более прохладная погода....

Глава МВД: в Литве готовы к возможной ядерной аварии

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...