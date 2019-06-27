Глава МИД Литвы обсудит в Молдове ход европейских реформ

Министр встретится с президентом страны Игорем Додоном, с назначенным в этом месяце руководителями правительства, иностранных дел и интеграции, министерства внутренних дел и с представителями оппозиционной Демократической партии.
В ходе встреч будут обсуждены актуальные политические вопросы Молдовы и программы европейских реформ, включая реализацию Соглашения об ассоциации.
Визит министра Л.Линкявичюса состоится спустя две недели после принятия тогдашней правящей Демократической партией решения о переходе в оппозицию и о мирной передаче власти законному правительству Майи Санду.
До этого момента Молдову сотрясали политические беспорядки с февраля, когда на парламентских выборах ни одна из партий не получила явного большинства.
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