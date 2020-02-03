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В понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отправляется с рабочим визитом в Беларусь, где обсудит ситуацию с Белорусской АЭС (БелАЭС) и вопросы, которые заботят литовское национальное меньшинство в этой стране.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Это первый визит министра в Беларусь после четырехлетнего перерыва.

В Минске Л. Линкявичюс встретится с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, представителями гражданского общества, правозащитниками, интеллектуалами.

По словам Л. Линкявичюса, Литва стремится убедить Беларусь в том, что до начала работы АЭС должен быть представлен конкретный план действий по мерам безопасности на станции с учетом международных рекомендаций.

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Министр заверил, что Литва в принципе никогда не согласится с действием этой станции.

"Одно из таких больных мест – это объект, который строят рядом с нашей границей, и отсутствие гарантий, норм, стандартов безопасности. Мы хотим добиться того, чтобы Беларусь все же учла рекомендации международных организаций, особенно недавно проведенных стресс-тестов, которые также опять же были очень конкретными, и мы хотим конкретный план действий до начала действия этой станции, с которой мы точно не согласимся из принципа, даже если она и начнет работать", – сказал Л. Линкявичюс BNS накануне визита.

В минувшие выходные Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео. Л. Линкявичюс, обсуждавший этот визит с его заместителем, утверждает, что США приветствуют более активное вовлечение Литвы в диалог с Беларусью.

Л. Линкявичюс сказал, что Литва заинтересована помочь Беларуси в сохранении ее суверенитета путем открытия новых альтернативных направлений поставок энергоресурсов.

Поскольку продолжается спор между Минском и Москвой по условиям поставок нефти, один груз сырьевой нефти белорусы приобрели у Норвегии и доставили через Клайпедский порт и литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai.

Представители литовского правительства утверждают, что в будущем Литва могла бы поставлять в Беларусь и газ, если Минск захочет снизить зависимость от России.

В последние годы Литва единственной из стран Евросоюза блокировала соглашение по приоритетам партнерства ЕС и Беларуси.

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