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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что обращение главы Беларуси Александра Лукашенко за помощью к президенту РФ Владимиру Путину разоблачает всю его пропаганду.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Это разоблачает всю пропаганду, всю пыль, которую пускали в глаза до сих пор. Пора взглянуть правде в глаза", – сказал министр.

По его словам, риторика Лукашенко унижает людей, жаждущих перемен.

"Это граждане той страны, а не что-то чем кто-то манипулирует, надо прекратить унижать их, называть безработными или теми, кто не знает, чего хочет, унижать, показывая, что они не заслуживают уважения и внимания. Этот путь - тупик, который принесет последствия не только личные, но и для всей страны", – прибавил Линкявичюс.

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Как в интервью BNS, так и в записи в твиттере, Лукашенко он назвал "бывшим президентом Беларуси".

"Хоть и бывший руководитель, но должен иметь чувство ответственности", – сказал Линкявичюс.

В Беларуси не прекращаются протесты против фальсификации выборов. В субботу Лукашенко обратился за помощью к Путину и заявил, что в этих событиях видно "вмешательство извне".

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