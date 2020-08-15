"Это разоблачает всю пропаганду, всю пыль, которую пускали в глаза до сих пор. Пора взглянуть правде в глаза", – сказал министр.

По его словам, риторика Лукашенко унижает людей, жаждущих перемен.

"Это граждане той страны, а не что-то чем кто-то манипулирует, надо прекратить унижать их, называть безработными или теми, кто не знает, чего хочет, унижать, показывая, что они не заслуживают уважения и внимания. Этот путь - тупик, который принесет последствия не только личные, но и для всей страны", – прибавил Линкявичюс.

Как в интервью BNS, так и в записи в твиттере, Лукашенко он назвал "бывшим президентом Беларуси".

"Хоть и бывший руководитель, но должен иметь чувство ответственности", – сказал Линкявичюс.

В Беларуси не прекращаются протесты против фальсификации выборов. В субботу Лукашенко обратился за помощью к Путину и заявил, что в этих событиях видно "вмешательство извне".