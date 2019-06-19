По словам Л. Линкявичюса, на встрече во вторник обсуждались и другие планирующиеся визиты.
"Нужно наметить программу, какие будут встречи, есть детальные протокольные вещи, потому что первый визит. Есть чем заняться. Темы – традиционные, нас связывают и оборона, и безопасность, и транспорт, энергетика, электроэнергетические перемычки, синхронизация, газовые перемычки, у наших активных диаспор есть вопросы", - сказал Л. Линкявичюс журналистам во вторник.
Г. Науседа посетит Польшу с первым визитом 16 июля, спустя несколько дней после вступления в должность.
По словам Л. Линкявичюса, помимо Польши, приоритетными направлениями визитов избранного президента будут страны Балтии, государства Евросоюза (ЕС) и НАТО.
Глава МИД не считает, что с приходом нового президента "произойдут какие-то стратегические изменения" во внешней политике Литвы, но могут быть определенные "тактические замечания".
"Есть новые мысли, но он сам скажет, когда захочет (...). Какие-то новые направления - где уж там. Но могут быть какие-то другие методы общения", - сказал Л. Линкявичюс.
Говоря об обнародованном во вторник письме белорусских оппозиционеров, которое адресовано Г. Науседе, Л. Линкявичюс сказал, что в отношениях с Беларусью у Литвы "нет каких-либо иллюзий".
"Ни для кого не секрет: мы помогаем оппозиции, все делается. Но у нас есть отношения с государством, которое является нашим соседом, с которым у нас одна из самых протяженных границ, внешняя граница ЕС, с которым ведется торговля, идет экспорт их товаров через наш порт. Так что нужно видеть не только электростанцию (строящуюся в Островце Белорусскую АЭС – ред.), нужно видеть в целом", – сказал он.
Министр ИД Литвы также сказал, что услышал от команды Г. Науседы желание регулярных контактов и консультаций по вопросам внешней политики, так что в ближайшее время могут иметь место и другие его встречи с избранным главой государства.
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