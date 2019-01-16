По данным правительства, если соглашение не утвердят, Литве придется менять законы в связи с юридическим статусом граждан Великобритании в Литве, признанием налогов, авиационного и морского транспорта, профессиональной квалификации.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что сейчас свои предложения должна сделать Великобритания, поскольку Евросоюза новые переговоры инициировать не намерен.

"Нам сейчас важно знать, каким путем пойдет британское правительство и какой вариант предложит, опять-таки все ответы - в Лондоне. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно раньше. А то, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения - возможно, но возможны и другие варианты – например, выход из "Брексита". В Европейском суде было сказано, что достаточно одностороннего заявления Великобритании, и все остается, как было. Этот вариант соглашения самый плохой.

Мы в ЕС его не хотим, но тоже готовимся, как и к другим. Нет намерений снова открывать ящик Пандоры, действительно нет намерений о чем-то договариваться заново", – сказал LRT министр.

В среду на совещании литовское правительство рассмотри шаги, которые потребуются, если Великобритания выйдет из Евросоюза без всяких соглашений.

По словам Линкявичюса, состоявшееся во вторник в Лондоне голосование повысило вероятность выхода без договора.

Министра надеется, что больше ясности внесет запланированное на среду в британском парламенте голосование по вотуму доверия премьеру.

Литва рассматривает возможность направить больше дипломатов в посольство страны в Соединенном Королевстве.

"Проживающим в Великобритании литовцам может потребоваться больше консульского внимания", – сказал BNS Линкявичюс.

По данным МИД, в Соединенном Королевстве сейчас проживают около 200 тыс. граждан Литвы.

Как говорится в материалах правительственного совещания, если будет выход Великобритании без договора, то Литва будет вынуждена менять законы о статусе британцев в Литве, прямых налогах, авиационном и морском транспорте, признании квалификации.

Органы власти также "оценили политическое и возможное финансовое воздействие взносов Литвы в бюджет ЕС, в случае, если не будет достигнуто соглашение, а также о дополнительных таможенных мощностях", говорится в документе МИД.

Соединенное Королевство должно выйти из ЕС 29 марта.

Британский парламент отклонил договор по Brexit 432 голосами против 202.