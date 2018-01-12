Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что странам Балтии следует вернуться к обсуждению совместных закупок вооружений.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Это область, к которой следует обращаться снова и снова, пока мы не сможем действовать сообща", - сказал в пятницу журналистам в Тракайском районе Л. Линкявичюс после окончания ежегодной "Снежной встречи" литовских и зарубежных экспертов по внешней политике и политике безопасности.

По его словам, при совместных закупках вооружений страны Балтии могли бы быть более конкурентоспособными в плане возможности снизить цену на закупаемые вооружения. Как сказал министр, это позволило бы упростить и согласование приобретенных систем.

Представители Литвы, Латвии и Эстонии время от времени поднимают вопрос о возможности сэкономить при совместных закупках вооружений, однако такие сделки не заключаются, потому что Балтийским странам не удается согласовать потребности в вооружениях.

Страны Балтии несколько лет назад рассматривали возможность совместной закупки систем противовоздушной обороны средней дальности, однако в конце концов договор о покупке систем NASAMS с норвежским предприятием в прошлом году подписала только Литва.

Л. Линкявичюс сказал, что страны региона ожидают решений по ПВО и от глав стран - членов НАТО, которые встретятся нынешним летом.

"Мы говорим о том, чтобы была интегрированная система ПВО, противоракетной обороны, которая стала бы результатом усилий НАТО, результатом усилий Альянса", - сказал шеф литовской дипломатии. Конкретные решения он не детализировал.

Литва и Латвия в этом году впервые выделили на оборону 2% ВВП, Эстония делала это и раньше. По словам Л. Линкявичюса, страны Балтии теперь столкнутся с вызовом эффективного использования этих средств.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (30)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...

Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверяться (9)

Специальная правительственная комиссия сможет...

"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (26)

Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...

Глава МИД Литвы: нужно вернуться к обсуждению совместных закупок вооружений (8)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Глава МИД Литвы: сейчас мы находимся в безопасности (35)

"Сейчас мы находимся в безопасности", - сказал после...

TOP новостей

"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (26)

Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...

Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверять (9)

Специальная правительственная комиссия сможет...

Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (30)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...

Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (70)

Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...

Фото с сайта soldiersmothers.ru Фото с сайта soldiersmothers.ru

Правозащитница Элла Полякова: в Литву я приезжала как из тюрьмы (201)

13 января 1991 года, когда советские танки давили мирных...