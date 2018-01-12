"Это область, к которой следует обращаться снова и снова, пока мы не сможем действовать сообща", - сказал в пятницу журналистам в Тракайском районе Л. Линкявичюс после окончания ежегодной "Снежной встречи" литовских и зарубежных экспертов по внешней политике и политике безопасности.

По его словам, при совместных закупках вооружений страны Балтии могли бы быть более конкурентоспособными в плане возможности снизить цену на закупаемые вооружения. Как сказал министр, это позволило бы упростить и согласование приобретенных систем.

Представители Литвы, Латвии и Эстонии время от времени поднимают вопрос о возможности сэкономить при совместных закупках вооружений, однако такие сделки не заключаются, потому что Балтийским странам не удается согласовать потребности в вооружениях.

Страны Балтии несколько лет назад рассматривали возможность совместной закупки систем противовоздушной обороны средней дальности, однако в конце концов договор о покупке систем NASAMS с норвежским предприятием в прошлом году подписала только Литва.

Л. Линкявичюс сказал, что страны региона ожидают решений по ПВО и от глав стран - членов НАТО, которые встретятся нынешним летом.

"Мы говорим о том, чтобы была интегрированная система ПВО, противоракетной обороны, которая стала бы результатом усилий НАТО, результатом усилий Альянса", - сказал шеф литовской дипломатии. Конкретные решения он не детализировал.

Литва и Латвия в этом году впервые выделили на оборону 2% ВВП, Эстония делала это и раньше. По словам Л. Линкявичюса, страны Балтии теперь столкнутся с вызовом эффективного использования этих средств.