Глава МИД Литвы: неясно, с кем говорить в Беларуси о запуске АЭС

"Еще больше осложнилась ситуация, ведь сейчас непонятно, с кем говорить в Беларуси. Может, с Россией напрямую говорить надо. Но мы видим, что положение серьезное. До сих пор не было диалога, а сейчас вряд ли он будет протекать успешнее", – сказал Žinių radijаs Линкявичюс.

"Конечно, этот диалог с Беларусью всегда протекал сложно, это были два монолога. И наш, и международных организаций, которые заботятся о ядерной безопасности, на вопросы не отвечали", – прибавил он. Министр подчеркнул, что после сообщений о намерении запустить первый реактор АЭС в начале ноября, Литва еще раз должна напомнить Беларуси о своих требованиях.

"Нас заверили, что в ближайшее время, в начале ноября, запустят АЭС, а до этого заявляли, что объект запустят с опозданием на год. (...) Вне всякого сомнения, мы должны еще раз повторить наши требования, и чтобы в страны Балтии не попала электроэнергия небезопасной АЭС, экспортируемая из агрессивных стран, как сказано у нас в законе", – сказал Линкявичюс.

Линкявичюс сказал, что одна из самых главных проблем АЭС - это отсутствие рынка сбыта электроэнергии.

"У этого объекта есть очень объективные проблемы: некуда экспортировать электроэнергию (...). И, конечно, это сложная ситуация в экономическом плане. Хотя проект не экономический, а геополитический, но ведь все же должно быть какое-то обоснование, а такие проблемы мешают", – сказал министр.