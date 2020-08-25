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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что после подтверждения подозрений в отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального необходимо провести тщательное расследование.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Новейшие сообщения берлинских врачей подтверждают, что А. Навальный был отравлен. На самом деле, очень неспокойно. Необходимо тщательное расследование. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности", - написал в понедельник в своем Twitter Линас Линкявичюс.

В берлинской клинике "Шарите" А. Навальный находится с субботы, а в понедельник появились сообщения, что медики обнаружили следы отравления.

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"Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы", - сообщила клиника в своем Twitter'e.

Ингибиторы холинэстеразы блокируют деление важного выделяемого организмом химического вещества - ацетилхолина, который передает сигналы между нервными клетками. Из-за этого образуется слишком сильная стимуляция соединения между нервами и мышцами.

В настоящее время А. Навальный находится в клинике "Шарите" (Берлин).

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