Глава МИД также утверждает, что на эту тему сложно сплотить международную поддержку, и не драматизирует расхождение позиций в вопросе БелАЭС с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом.

"Было много разговоров(с другими государствами), но, поскольку есть различные интересы, а некоторые оппонирующие стороны пытаются представить это не как чисто техническую проблему безопасности, а как политическую, они утверждают, что это придумано искусственно", – сказал во вторник Л. Линкявичюс в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

Министр также сказал, что противостояние внутри страны ослабляет позицию Литвы.

"Правда заключается в том, что часто, когда нужно сплотиться, мы бываем разобщенными, иногда бросаем обвинения, зачастую и не взвешенные, конечно, это ослабляет нашу позицию, и мы должны вместе поднимать вопросы как в международном пространстве, так и в общении со сложным соседом, что не так уж и просто", – сказал министр.

В связи с расхождением позиций с министром энергетики Ж. Вайчюнасом глава МИД заявил, что в правительстве по многим вопросам идут дискуссии, только не все они предаются гласности.

"Я думаю, что нормально, что есть разнообразие мнений, особенно по такому сложному вопросу, так что я не драматизирую ситуацию, все же в итоге мы принимаем решение", – сказал Л. Линкявичюс.

Министр иностранных дел ранее выказал критику в адрес компромиссного варианта, предложенного Жигимантасом Вайчюнасом, по которому Латвия и Эстония не берут обязательство не закупать электроэнергию с БелАЭС, но поддерживают такие намерения Литвы.

Ж. Вайчюнас утверждает, что достигнутый сейчас проект соглашения, который предусматривает систему гарантий происхождения и налоги на импорт электроэнергии, но не обязывает Латвию не покупать электроэнергию, является уже достаточным для реализации принятого в Литве так называемого "антиостровецкого" закона.