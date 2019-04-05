Во время обсуждений ответа НАТО на действия России в Восточной Европе Л. Линкявичюс призвал поддержать страны, испытывающие агрессию Москвы.
"Военная агрессия в Восточной Украине, аннексия и милитаризация Крыма, оккупация части территории Грузии, ограничение судоходства в Черном и Азовском морях - часть стратегии России по подрыву европейской архитектуры безопасности. Мы должны уделить дополнительное внимание безопасности в Черном море и поддержать страны, испытывающие агрессию со стороны России", – цитируются в пресс-релизе МИД слова министра.
Он отметил, что "одного лишь диалога с Россией очевидно недостаточно", поскольку Москва продолжает агрессивную политику и в других странах, таких, как Сирия или Венесуэла.
"Нарушения между народного права должны иметь четкие последствия и цену", – сказал глава МИД Литвы.
Во время встречи министры стран НАТО поддержали пакет мер по безопасности в регионе Черного моря, который, по утверждению Альянса, предоставляет Грузии и Украине более значительную поддержку.
Встреча глав МИД стран НАТО проходит в Вашингтоне.
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