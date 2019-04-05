Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс, встретившийся в четверг с министрами иностранных дел НАТО, заявил, что Альянс должен предпринять действия против России в регионе Балтийского моря.
© KAM

Во время обсуждений ответа НАТО на действия России в Восточной Европе Л. Линкявичюс призвал поддержать страны, испытывающие агрессию Москвы.

"Военная агрессия в Восточной Украине, аннексия и милитаризация Крыма, оккупация части территории Грузии, ограничение судоходства в Черном и Азовском морях - часть стратегии России по подрыву европейской архитектуры безопасности. Мы должны уделить дополнительное внимание безопасности в Черном море и поддержать страны, испытывающие агрессию со стороны России", – цитируются в пресс-релизе МИД слова министра.

Статьи по теме:
В Клайпеду прибудут восемь судов НАТО  (17)
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения  (38)

Он отметил, что "одного лишь диалога с Россией очевидно недостаточно", поскольку Москва продолжает агрессивную политику и в других странах, таких, как Сирия или Венесуэла.

"Нарушения между народного права должны иметь четкие последствия и цену", – сказал глава МИД Литвы.

Во время встречи министры стран НАТО поддержали пакет мер по безопасности в регионе Черного моря, который, по утверждению Альянса, предоставляет Грузии и Украине более значительную поддержку.

Встреча глав МИД стран НАТО проходит в Вашингтоне.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Мы не могли предсказать аннексию Крыма": генсек НАТО выступил в Конгрессе США (16)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду...

США взяли обязательство продолжать направлять военных в Литву (16)

Во вторник Литва и Соединенные Штаты Америки подписали...

Сенатор США: Россия вновь стала угрозой для стран НАТО (33)

Сенатор-республиканец Джеймс Риш, возглавляющий...

НАТО намерено значительно расширить военное присутствие в Черном море (11)

НАТО намерено значительно расширить военное...

Политика

Президентские дебаты: пять вопросов и ответов (1)

В понедельник вечером в Вильнюсе состоятся дебаты...

В Клайпеде будут дискутировать о вмешательстве в выборы: "Было, есть, будет?"

Безопасности избирательной системы во всём мире в...

Vytenis Andriukaitis Gitanas Nausėda Ingrida Šimonytė announces her presidential bid Valdemaras Tomaševskis

Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (12)

12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...

Глава МИД Литвы: не достаточно диалога с Россией, нужны действия в Черном море (73)

Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас...

ГИК Литвы утвердил шесть кандидатов в президенты, трое еще под вопросом (51)

Главизбирком ( ГИК ) 4 апреля зарегистрировал 6...

TOP новостей

Аналитики считают, что жители Литвы переплачивают за жилье (5)

В прошлом году в Литве была продана недвижимость на...

Vytenis Andriukaitis Gitanas Nausėda Ingrida Šimonytė announces her presidential bid Valdemaras Tomaševskis

Кандидаты в президенты Литвы готовы защищать права нацменьшинств, но по-своему (12)

12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов,...

Впечатляющая идея для Вильнюса: город может значительно вырасти (55)

Большинству горожан есть что сказать по поводу...

Перед выборами ждет волна фейковых новостей: вредители отрабатывают новые трюки (83)

Как обычно вы заходите на фейсбук, просматриваете...

Президентская гонка – денежный вопрос: есть разница, если сравнивать с рейтингом (3)

По данным Главизбиркома Литвы , из зарегистрированных...