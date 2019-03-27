"Приговор, наверное, будет обжалован, но это важный этап", - сказал министр BNS в среду.
"Это весть не только тем, кто вероятно совершал военные преступления в те годы, но и тем, кто совершает эти преступления против мирных людей сегодня, нарушая права человека и права суверенных государств", - добавил Л. Линкявичюс.
В среду Вильнюсский окружной суд осудил более 60-ти бывших советских должностных лиц за военные преступления и преступления против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет.
Перед судом предстали всего два обвиняемых, все остальные осуждены заочно. Россия отказалась сотрудничать с Литвой в этом деле.
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