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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сказал, что его беспокоит возможное насилие в отношении оппозиции во время выборов в Беларуси и после них, поэтому он призывает Минск воздержаться от этого.
Linas Antanas Linkevičius
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

3 августа Линкявичюс общался по телефону со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Нас очень беспокоит возможное насилие и применение избыточной силы в отношении оппозиции перед выборами и особенно после них", – сказал Линкявичюс. Он прибавил, что отрицательно оценивает запуск Островецкой АЭС.

"Мы отрицательно оцениваем и запуск БелАЭС, запланированный на ближайшее время. Имеющаяся у нас информация позволяет сделать вывод, что с запуском спешат, не учитывая правила безопасности", – сказал министр.

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Линкявичюс подчеркнул, что для Литвы важна независимость Беларуси, поэтому "мы поможем сохранить ее как на международном уровне, так и в рамках двусторонних отношений".

65-летний президент Беларуси Александр Лукашенко, который возглавляет страну уже почти 30 лет, на выборах, которые состоятся 9 августа, намерен заручиться возможностью править страной шестой срок подряд, несмотря на недовольство жителей.

По мере приближения даты выборов режим Лукашенко стал предпринимать жесткие меры в отношении оппозиции – было задержано немало участников протестов и людей, которые хотели стать кандидатами.

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