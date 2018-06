Впечатлениями от визита глава литовской дипломатии поделился в своем Twitter.

"На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" на линии соприкосновения. Едином действующем в регионе - в нарушение Минских соглашений. Люди выстаивают 4-часовые очереди в жару - это негуманно и неприемлемо", - написал дипломат.

At the contact line check point in Stanytsa Luhanska. The only one operational in the region in violation of #MinskAgreements. People waiting in line more than 4 h in heat - inhuman and unacceptable pic.twitter.com/xyhTL92Z7I— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 23, 2018

Министр также поблагодарил луганскую администрацию и Службе безопасности Украины за "исключительный профессионализм" во время его визита.

"У нас есть свежие впечатления и свежие факты из первых уст о реальной ситуации на месте. Литва поддерживает своих близких союзников", - написал Линкявичюс.

Big gratitude to #Luhansk Administration and #Ukraine's security services for their exceptional professionalism during our visit to Luhansk region. We’ve got fresh impressions and first hand facts about real situation on the ground. #Lithuania stands together with close allies. pic.twitter.com/9D8EKKdEX5— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 23, 2018

Линкявичюс также опубликовал снимок с украинскими военными на границе Катериновки.

"Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Мое сообщение народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта. Ваша борьба за свободу и евроатлантическое будущее вашей страны имеет поддержку. Литва и международное сообщество солидарны с Украиной", - отметил министр.