"Я сказал, что встреча приближается, мы надеемся, что она будет отражать принципиальную позицию США в отношении России. Мы очень ценим принципиальную и последовательную позицию США", - сказал BNS министр.
Телефонный разговор литовского и американского министров состоялся по прошествии нескольких часов после того, как было объявлено о предстоящей встрече Д. Трампа и В. Путина в Хельсинки 16 июля.
Перед этой встречей Д. Трамп еще примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. В последнее время Д. Трамп не раз критически отзывался об обязательствах США перед НАТО.
Л. Линкявичюс уверял, что у Литвы нет оснований сомневаться в обязательствах США перед Альянсом, так как в последние годы США укрепили свои силы в Европе и стали чаще присылать своих военных на учения.
Министр сказал, что повторил М. Помпео позицию Литвы, что Альянсу следует ускорить принятие решений, предоставить больше полномочий главнокомандующему вооруженными силами НАТО и что на саммите должна быть утверждена "дорожная карта ликвидации пробелов в области воздушной обороны".
По словам главы МИД, Литва поддерживает позицию США, что другие страны Европы должны лучше финансировать оборону.
"Больше вооруженных сил, больше учений, больше средств на проекты поддержки. У нас нет оснований для беспокойства. Нам нужно сплотиться, что нам нужно делать самим, чтобы европейцы адекватно взяли на себя ответственность", - сказал Л. Линкявичюс.
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