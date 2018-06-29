"Я сказал, что встреча приближается, мы надеемся, что она будет отражать принципиальную позицию США в отношении России. Мы очень ценим принципиальную и последовательную позицию США", - сказал BNS министр.

Телефонный разговор литовского и американского министров состоялся по прошествии нескольких часов после того, как было объявлено о предстоящей встрече Д. Трампа и В. Путина в Хельсинки 16 июля.

Перед этой встречей Д. Трамп еще примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. В последнее время Д. Трамп не раз критически отзывался об обязательствах США перед НАТО.

Л. Линкявичюс уверял, что у Литвы нет оснований сомневаться в обязательствах США перед Альянсом, так как в последние годы США укрепили свои силы в Европе и стали чаще присылать своих военных на учения.

Министр сказал, что повторил М. Помпео позицию Литвы, что Альянсу следует ускорить принятие решений, предоставить больше полномочий главнокомандующему вооруженными силами НАТО и что на саммите должна быть утверждена "дорожная карта ликвидации пробелов в области воздушной обороны".

По словам главы МИД, Литва поддерживает позицию США, что другие страны Европы должны лучше финансировать оборону.

"Больше вооруженных сил, больше учений, больше средств на проекты поддержки. У нас нет оснований для беспокойства. Нам нужно сплотиться, что нам нужно делать самим, чтобы европейцы адекватно взяли на себя ответственность", - сказал Л. Линкявичюс.