"Президент Д.Трамп имеет хорошую возможность сосредоточиться на тех принципах и оценках, относительно которых несколько дней назад договорились лидеры НАТО, включая президента Д.Трампа", - сказал в понедельник журналистам в Брюсселе Линкявичюс.
«Будем надеяться, что по этому пути будем последовательно идти и на саммите в Хельсинки», - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС.
На прошлой неделе лидеры НАТО объявили в совместной декларации о том, что Россия несет ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью - в документе упоминается незаконная аннексия Россией Крыма и дестабилизирующие действия на востоке Украины, а также военная активность на границах НАТО, включая милитаризацию Калининградской области.
Однако Д.Трамп в понедельник, за несколько часов до встречи с В.Путиным, заявил, что вина за плохие двусторонние отношения ложится и на США. Он назвал расследование правоохранительных органов США вмешательства России в выборы «сфабрикованной охотой на ведьм».
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