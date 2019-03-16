Глава МИД Литвы надеется, что Лондону еще удастся утвердить договор о Brexit

Он сказал это после того, как английский парламент в четверг постановил, что правительство должно просить ЕС перенести сроки выхода СК с конца марта, и подтвердил намерения на следующей неделе еще раз провести голосование по договору об условиях Brexit.

По словам министра, голосование этой недели в Лондоне показывает, что правительство Терезы Мэй получает "все больше поддержки" договору об условиях выхода СК из ЕС.

"Можно сказать, что эта тактика условных голосований себя оправдала, что ощущается все больше поддержки соглашению о выходе", - сказал Л. Линкявичюс BNS в четверг вечером.

Несмотря на то, что английские парламентарии двое суток назад отклонили договор об условиях Brexit, в среду они проголосовали за то, что СК ни при каких обстоятельствах не может выйти из ЕС без какого-либо соглашения о дальнейших связях.

"Тут сейчас все будет определять борьба идей между теми, кто не хочет и кому не нравится это соглашение о выходе, но среди них много таких, кому еще больше не нравится выход без всякого соглашения", - сказал министр.

"По мнению многих, цена выхода без соглашения слишком высока", - добавил он.

Премьер СК заявила, что если на следующей неделе будет утвержден договор о Brexit, она попросит ЕС отложить сроки выхода до конца июня, а в ином случае сроки будут перенесены на еще более позднее время.

По словам Л. Линкявичюса, во втором случае СК придется проводить выборы в новый Европарламент (ЕП), потому что он приступит к работе 2 июля.

"Вряд ли это будет хорошо выглядеть в политическом отношении, потому что тогда, с одной стороны, СК выходит, но вместе с тем организует выборы. Путаницы может быть еще больше, но исключать такой вариант нельзя", - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что даже в случае переноса сроков Brexit переговоров о поправках к договору о выходе не будет, потому что вносить поправки можно только в политическую декларацию о будущих отношениях, могут появиться новые уверения или разъяснения относительно пунктов договора.

Больше всего споров в парламенте СК вызывает так называемый механизм backstop, предусматривающий, что после Brexit не появится физическая граница между входящей в СК Северной Ирландией и государством Ирландия.

По словам части английских политиков, из-за такого механизма страна рискует застрять в таможенном союзе ЕС.

Английский парламент в четверг также отклонил возможность организовать второй референдум по Brexit.