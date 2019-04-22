Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что курс Украины после президентских выборов не изменится.
Linas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

"Слишком много усилий приложено и крови пролито, чтобы Украина начала мыслить по-другому", – сказал Л.Линкявичюс.

После окончания голосования в Украине объявленные результаты опроса избирателей показали, что во втором туре президентских выборов ошеломительную победу одержал не имеющий никакого опыта в политике комик Владимир Зеленский.

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"Если будут изменения в руководстве, будут и перемены, очень важно, чтобы продолжились реформы, евроатлантический курс. Это зависит от самой Украины, но там, где будет возможность, мы действительно постараемся присоединиться", – сказал министр.

Л.Линкявичюс подтвердил, что на следующей неделе в четверг собирается отправиться в Киев. "Думаю, что мы встретимся и с теперешним руководством, и с будущим, зря времени точно не потратим и постараемся далее поддерживать имеющуюся в наличии связь", – отметил министр.


Как свидетельствуют результаты Национального экзил-полла Украины, за В.Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а надеявшегося на переизбрание теперешнего президента Петра Порошенко поддержали 25,3% избирателей.

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