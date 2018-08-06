Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник начинает визит в Грузию, которая отмечает 10-ю годовщину войны с Россией.
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В это же время в Грузию прибудут министры иностранных дел Польши и Латвии Яцек Чапутович и Эдгарс Ринкевичс, а также вице-премьер Украины Павел Розенко.

В ходе визита политики посетят Тбилиси, а также побывают близ административной линии, где начинается территория Южной Осетии.

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Министры примут участие в встречах с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, спикером парламента Ираклием Кобахидзе, премьер-министром Мамукой Бахтадзе и министром иностранных дел Давидом Залкаляном.

После войны 2008 года Москве признала независимость объявившей об отделении от Грузии Южной Осетии и другого отсоединившегося региона - Абхазии.

Россия на постоянной основе содержит тысячи своих военнослужащих на военных базах в этих территориях. Между тем международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.

По утверждению Министерства иностранных дел Литвы, Россия "непосредственно и через властные структуры оккупированных территорий продолжает создавать напряжённость в этих регионах, ограничивает и нарушает права человека".

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