"Кибернетические атаки не признают границ, не зависят от географии. Цель атак - получить информацию, государственные сведения или военные тайны, разрушить основы демократических систем, вмешаться в демократические выборы. Если у нас не будет решительности реагировать на кибернетические атаки, называть поимённо исполнителей таких атак, привлекать их к ответственности, тогда их станет больше, и они будут более наглыми", – сказал министр иностранных дел Литвы во время мероприятия, произошедшего в пятницу.

Л.Линкявичюс также подчеркнул необходимость развития противостояния кибернетическим атакам для государств, сообщает Министерство иностранных дел.

Дискуссию модерировал заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан.

Во время дискуссии государства призвали искать новые и инновационные решения для вызовов, возникающих в кибернетическом пространстве.