Во время традиционной, уже двенадцатой ежегодной неформальной "Снежной встречи" литовские и зарубежные эксперты в области политики безопасности обсудили вызовы, встающие в нынешнее время перед Европой и США, роль НАТО в мировой политике, способы его укрепления и вопросы европейского лидерства. Пристальное внимание участников мероприятия было направлено на исходящую от России угрозу и варианты адекватного ответа.

В этом году в мероприятии приняли активное участие министры иностранных дел Украины, Словакии и Латвии. В общей сложности на 12-ой "Снежной встрече" присутствовали около 100 высокопоставленных дипломатов, советников, парламентариев, экспертов по международной политике и политике безопасности аналитических и исследовательских центров примерно из 15-и стран, структур НАТО и ЕС.

Министр ИД Литвы Линас Линкявичюс во время пресс-конференции по итогам "Снежной встречи" отметил, что грядущий год будет богат на юбилеи, в частности, 15-летие участия Литвы в Евросоюзе, однако из-за напряжённого распорядка дня праздновать особенно времени не будет. Министр отметил, что во время мероприятия, как и ранее, говорили о сложностях трансатлантических отношений, однако большое внимание было уделено роли России. Часто упоминался и Китай.

"У многих возник вопрос, есть ли у нас определённая стратегия и видение. Парадоксально, что такие объекты, которые должны быть в центре нашего внимания, (говоря нашего, я имею в виду НАТО, ЕС), очень часто мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, что у нас нет стратегии, например, в отношении той же России. Мы очень часто говорим о ней во время многочисленных встреч, но если задаться вопросом, есть ли у нас система общих взглядов, чаяний, то можно сказать, что мы хотим достичь партнёрства, и это все как бы понимают, вопрос, какой ценой", – отметил Линас Линкявичюс.

По мнению главы МИД Литвы, европейцы должны очень ответственно относиться к тому, что настанет после того, когда будет спроектирована европейская тенденция.

"Появляются теории об автономии, о самоизоляции. Поэтому не раз говорилось о том, что мы должны быть особенно осторожны в риторике. Упоминания, например, о европейской армии, не имеют основания не потому, что никто не знает, что это такое, а потому, что это создаёт беспричинное недовольство и недоверие за Атлантическим океаном", – сказал министр.

На вопрос о том, как он оценивает ситуацию в Беларуси в связи с актуализацией вопроса об интеграции её с Россией в последнее время, Линас Линкявичюс отметил, что чем дальше, тем больше Беларусь интегрируется в Россию.

"Сейчас постоянно поднимается вопрос о претворении в жизнь планов по созданию Союзного государства, и нам это особенно актуально, поскольку мы знаем интенции России, её военную стратегию, недружественное, враждебное отношение, отрицание ценностей. Сокращение количества элементов суверенитета Беларуси - это действительно неблагоприятный процесс. Мы заинтересованы в том, чтобы Беларусь как можно дольше сохраняла суверенитет. Как это произойдёт и каким способом, решать, наверное, не нам", – сказал министр.

По мнению Линаса Линкявичюса, степень белорусско-российской интеграции на данном этапе проиллюстрировали российско-белорусские учения "Запад-2017": "Это показало, насколько сильно интегрирована Беларусь во все структуры Российской Федерации, особенно что касается обороны и безопасности. Так что так нам и следует это трактовать".