"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Испании, и одновременно мы призываем решать этот кризис путем диалога, не силой, не насилием. Видимо, возможности диалога не были до конца исчерпаны, а конституционное решение нужно найти. Что мы сейчас видим, так это противостояние или даже лобовое столкновение решений, и мы очень надеемся и желаем, чтобы это не перешло в физическую конфронтацию и насилие", - сказал Л. Линкявичюс Литовскому радио в пятницу.

Парламент Каталонии в пятницу провозгласил независимость региона от Испании, между тем Мадрид тут же принял решение ввести в этом пользующемся автономией регионе прямое правление.

Комментируя ситуацию, глава МИД говорит, что обе стороны к этому времени не исчерпали возможности диалога, а другие варианты были бы гибельными. "Если не диалог, то другая альтернатива - конфронтация, беспорядки, жертвы, в демократической стране так не должно быть, и нужно искать конституционное решение и разговаривать, что, на мой взгляд, не использовалось в прошлом", - подчеркнул министр.