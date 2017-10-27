"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Испании, и одновременно мы призываем решать этот кризис путем диалога, не силой, не насилием. Видимо, возможности диалога не были до конца исчерпаны, а конституционное решение нужно найти. Что мы сейчас видим, так это противостояние или даже лобовое столкновение решений, и мы очень надеемся и желаем, чтобы это не перешло в физическую конфронтацию и насилие", - сказал Л. Линкявичюс Литовскому радио в пятницу.
Парламент Каталонии в пятницу провозгласил независимость региона от Испании, между тем Мадрид тут же принял решение ввести в этом пользующемся автономией регионе прямое правление.
Комментируя ситуацию, глава МИД говорит, что обе стороны к этому времени не исчерпали возможности диалога, а другие варианты были бы гибельными. "Если не диалог, то другая альтернатива - конфронтация, беспорядки, жертвы, в демократической стране так не должно быть, и нужно искать конституционное решение и разговаривать, что, на мой взгляд, не использовалось в прошлом", - подчеркнул министр.
Глава МИД Литвы: мы призываем решать кризис в Испании диалогом (27)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...
Гентвилас: Движениe либералов склонно сохранить партию (3)
Руководство Движения либералов склонно сохранить...
Депутаты, покинувшие ЛСДП, создают новую партию (7)
Депутаты, несколько недель назад покинувшие Литовскую...
Раскол в партии соцдемов: зарегистрировано новое название (19)
Десять "бунтовщиков", которые ушли или которых...
Главизбирком Литвы лишил Движение либералов госдотации в 400 000 евро (7)
По причине грубого нарушения закона о финансировании...
TOP новостей
Издательство Alma littera изымает из продажи все книги Ванагайте (295)
В ответ на высказывания писателя Руты Ванагайте...
На горе Гедиминаса зафиксирован еще один оползень (14)
27 октября вечером на горе Гедиминаса читатели портала...
Прогноз: укороченная рабочая неделя в будущем - неизбежность (24)
В ближайшие 10 лет Еврокомиссия может взять на себя...
Цены в Литве по-прежнему растут: где покупки будут дешевле? (12)
Портал, который занимается сравнением цен, в октябре...
Глава МИД Литвы: мы призываем решать кризис в Испании диалогом (27)
Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...