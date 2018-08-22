На проходящей в Вильнюсе международной конференции министр обратил внимание на годовщины оккупации Праги и Грузии - по его словам, "те же самые инструкции", а также "те же самые танки, те же самые методы удушения свободной воли" используются и в Крыму, и на Восточной Украине.
"Печально, что наши соседи наслаждаются безнаказанностью, отсутствием устойчивости, продолжая политику, которая, как я уже напомнил, продолжалась 50 лет, используются те же самые инструкции. Теперь, когда мы отмечаем годовщину других событий, ссылок, обусловленных пактом Риббентропа-Молотова, важно сказать снова то, что я иногда говорю: Молотов все еще жив и ждет своего Риббентропа", - сказал министр.
23 августа 1939 года Германия и СССР тайно договорились о разделе Восточной Европы. Этот раздел получил свое название по именам тогдашних министров иностранных дел Германии и СССР Иоахима фон Риббентропа и Вячеслава Молотова.
Л. Линкявичюс также сказал, что Западу нужно постоянно напоминать себе о недостатке лидерства при реагировании на вызов, а не просто "рефлексировать по поводу повестки дня, навязанной кем-то другим".
"Это требует мобилизации наших сил, умов и действий, я не сомневаюсь, что мы это сделаем", - выразил надежду министр.
Представитель США по Украине: единой Европы не будет без народов Украины и России (1)
Формирование образа единой Европы возможно только при...
Глава МИД Литвы: Молотов все еще ждет своего Риббентропа (3)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает...
Адамкус: самые большие угрозы Западу - терроризм, экономическая уязвимость, миграция
Самые большие угрозы, с которыми сталкиваются и Европа...
Президент Литвы: у трансатлантических отношений нет альтернативы (44)
Трансатлантические отношения незаменимы, заявила...
Общественники Литвы озадачены намерением членов Сейма встретиться с официальными властями Тибета (3)
Командированные правлением сейма Литвы в Китай пять...
TOP новостей
В воскресенье не хотят работать все продавцы, почему говорят только о крупных сетях? (8)
Несмотря на то, что во время дискуссий обсуждают...
История инвестиции Габриэлюса Ландсбергиса: как развивался бизнес супруги (26)
Консерватор Габриэлюс Ландсбергис сказал, что взял 750...
Глава МИД Литвы: Молотов все еще ждет своего Риббентропа (3)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс призывает...
Лишившийся дочери отец: когда покупал новую Toyota, о таком финале не думал (41)
"Едем домой", – такую запись в Facebook оставил Виргиниюс...
Мудрость Пранцкетиса: невырубленный лес гниет
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал,...