На проходящей в Вильнюсе международной конференции министр обратил внимание на годовщины оккупации Праги и Грузии - по его словам, "те же самые инструкции", а также "те же самые танки, те же самые методы удушения свободной воли" используются и в Крыму, и на Восточной Украине.

"Печально, что наши соседи наслаждаются безнаказанностью, отсутствием устойчивости, продолжая политику, которая, как я уже напомнил, продолжалась 50 лет, используются те же самые инструкции. Теперь, когда мы отмечаем годовщину других событий, ссылок, обусловленных пактом Риббентропа-Молотова, важно сказать снова то, что я иногда говорю: Молотов все еще жив и ждет своего Риббентропа", - сказал министр.

23 августа 1939 года Германия и СССР тайно договорились о разделе Восточной Европы. Этот раздел получил свое название по именам тогдашних министров иностранных дел Германии и СССР Иоахима фон Риббентропа и Вячеслава Молотова.

Л. Линкявичюс также сказал, что Западу нужно постоянно напоминать себе о недостатке лидерства при реагировании на вызов, а не просто "рефлексировать по поводу повестки дня, навязанной кем-то другим".

"Это требует мобилизации наших сил, умов и действий, я не сомневаюсь, что мы это сделаем", - выразил надежду министр.