"Мы должны оценивать не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения безопасности - мы не должны терять стратегический контроль, если уж говорить напрямую, над стратегическими объектами. Однако само сотрудничество, эти инвестиции, вливания новых сил в нашу экономику, могут привлечь и дополнительные потоки товаров - это выгодно", - сказал глава МИД в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В ответ на вопрос о том, рискует ли Литва оказаться в "китайском кармане", министр ответил, что риск утратить контроль над инвестициями остается, если "подход не будет сбалансированным".

Нынешние отношения Литвы с Китайской Народной Республикой Л. Линкявичюс оценивает как хорошие и прагматичные.

За девять месяцев прошлого года Литва экспортировала в Китай товаров на 132 млн. евро. По сравнению с тем же периодом 2016 года, объемы экспорта выросли на 50%.