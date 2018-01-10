Литве могут быть выгодны инвестиции Китая, однако нужно оценивать их как с экономической точки зрения, так и с точки зрения национальной безопасности, утверждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он отметил, что стратегические объекты должно контролировать государство.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы должны оценивать не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения безопасности - мы не должны терять стратегический контроль, если уж говорить напрямую, над стратегическими объектами. Однако само сотрудничество, эти инвестиции, вливания новых сил в нашу экономику, могут привлечь и дополнительные потоки товаров - это выгодно", - сказал глава МИД в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

В ответ на вопрос о том, рискует ли Литва оказаться в "китайском кармане", министр ответил, что риск утратить контроль над инвестициями остается, если "подход не будет сбалансированным".

Нынешние отношения Литвы с Китайской Народной Республикой Л. Линкявичюс оценивает как хорошие и прагматичные.

За девять месяцев прошлого года Литва экспортировала в Китай товаров на 132 млн. евро. По сравнению с тем же периодом 2016 года, объемы экспорта выросли на 50%.

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