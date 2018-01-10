"Мы должны оценивать не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения безопасности - мы не должны терять стратегический контроль, если уж говорить напрямую, над стратегическими объектами. Однако само сотрудничество, эти инвестиции, вливания новых сил в нашу экономику, могут привлечь и дополнительные потоки товаров - это выгодно", - сказал глава МИД в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
В ответ на вопрос о том, рискует ли Литва оказаться в "китайском кармане", министр ответил, что риск утратить контроль над инвестициями остается, если "подход не будет сбалансированным".
Нынешние отношения Литвы с Китайской Народной Республикой Л. Линкявичюс оценивает как хорошие и прагматичные.
За девять месяцев прошлого года Литва экспортировала в Китай товаров на 132 млн. евро. По сравнению с тем же периодом 2016 года, объемы экспорта выросли на 50%.
Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор (28)
Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала...
Глава МИД Литвы: показатели неполитических связей с Россией позитивные (21)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Глава МИД Литвы: к китайским инвестициям нужен сбалансированный подход (11)
Литве могут быть выгодны инвестиции Китая, однако...
Президент Литвы с мэрами обсудит проблему эмиграции (37)
10 января президент Литвы Даля Грибаускайте...
TOP новостей
Ждут новшества: готовьте еще одно мусорное ведро (52)
С 1 января 2019 года в крупных городах Литвы начнут...
Президент Литвы оценила вырывание страниц из журналов: позор (28)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что после...
Глава МИД Литвы: показатели неполитических связей с Россией позитивные (21)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Университет образовательных наук предлагают закрыть уже летом (10)
Министерство образования и науки Литвы с июля...