Глава МИД Литвы и новый посол Беларуси обсудили вопрос безопасности Островецкой АЭС

Л.Линкявичюс подчеркнул необходимость сотрудничества Беларуси с международными экспертами и выполнения рекомендаций Европейского союза (ЕС) по стресс-тестам и устранению других проблем безопасности до запуска электростанции, говорится в пресс-релизе министерства.

"Ядерная безопасность и проблема Островецкой АЭС являются одними из главных вопросов нашей двусторонней и международной повестки дня Литвы", - сказал министр.

По его словам, не только выполнение международных обязательств в области ядерной безопасности, но и реальный прогресс в области прав человека окажут существенное влияние на развитие дальнейших отношений между Беларусью и ЕС.

"Литва и Беларусь - соседи, и для нас важны все вопросы. Как и прежде, мы будем прагматичными и поддержим те проекты или инициативы, которые принесут пользу как ЕС, так и нашим двусторонним отношениям", - сказал Линкявичюс.

Правительство Литвы утверждает, что Белорусская АЭС в Островце, расположенная всего в 50 километрах от Вильнюса, строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск подобные обвинения отвергает.

Первый блок электростанции планируется запустить в конце этого года, а второй блок - в 2020 году.

В ходе встречи с послом Беларуси Л.Линкявичюс также обсудил возможности дальнейшего развития экономического, транспортного, образовательного, культурного и иного сотрудничества между странами.

"Литва заинтересована в увеличении числа туристов из Беларуси и в упрощении визового режима между Европейским союзом и Беларусью", - сказал министр.

В.Борановский вручил верительные грамоты президенту Гитанасу Науседе 28 августа этого года.