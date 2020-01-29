На памятном мероприятии в МИД политик отметил, что мы "должны сделать все, чтобы это не повторилось".

"Та, уничтоженная часть наших людей, часть нашей культуры никогда не вернется. Я верю, что мы найдем силы не только для того, чтобы помнить и проводить памятные мероприятия, но и найдем силы, чтобы создавать вместе будущее", – сказал Л. Линкявичюс.

Участвовавшая в памятных торжествах председатель Литовской общины евреев Фаина Куклянски сказала BNS, что "самым большим врагом человечества является безразличие".

"Холокост не упал с неба, его появлению способствовало безразличие. Это же может случиться и с любой другой группой людей, которая станет слабее, чем доминирующая группа. Нельзя молчать – всеми силами мы должны бороться за права человека, против публичного антисемитизма", – сказала Ф. Куклянски.

Людям, пережившим Холокост и участвовавшим в мероприятии, глава МИД вручил по розе, являющейся символом жизни и победы.

В рамках мероприятия была открыта выставка фотографий Саулюса Паукштиса "Исторические пространства еврейской общины в Литве", и был представлен второй цикл документальных фильмов автора и продюсера Доминикаса Кубилюса "Праведники мира".

В них представлены уникальные рассказы свидетелей, воспоминания выживших, комментарии историков о геноциде евреев и сопротивлявшихся этому жителей Литвы.

В этом мероприятии также приняли участие представители Литовской общины евреев, бывшие узники Вильнюсского и Каунасского еврейских гетто, дипломаты зарубежных стран, члены различных культурных организаций.

Международный день памяти жертв Холокоста - 27 января. В этот день в 1945 году были освобождены оставшиеся в живых узники концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. В этом лагере были убиты более 1, 5 млн человек, из которых более 1 млн евреев.

Во время Второй мировой войны нацисты в Литве, нередко при помощи местных пособников, истребили более 90% еврейской общины, насчитывавшей до войны более 200 тыс. человек. За спасение евреев "Праведниками мира" признано около 800 жителей Литвы.