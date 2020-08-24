"Сегодня мы говорим не только о Беларуси, не только о судьбах белорусов, не только об использовании и возможных преступлениях. Мы говорим о себе. Как и всегда мы высказываем заявления – это мы прекрасно умеем, особенно в выражении глубокой озабоченности. Однако важно и всем вместе заявить, что то, что происходит в Европе является неприемлемым, к этому нельзя проявлять толерантность", - в понедельник заявил на форуме К. Калинаускаса, проходящем в Вильнюсе, Л. Линкявичюс.

Он подчеркнул, что жители соседней страны многого не требуют – лишь диалога со своей властью и возможности самостоятельно решать будущее своей страны.

"Мы должны встать на их сторону: в первую очередь, сделать, что можем, чтобы добиться международной позиции, чтобы было ясно, что она основана на ценностях, и это не только заявления, но и быстро введенные санкции", - заявил министр.

Он призвал участников конференции сосредоточиться на том, какие практические меры можно предпринять, чтобы помочь соседней стране.

Участников конференции поприветствовала и кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская. Она в своем письменном приветствии заявила, что белорусы сейчас усваивают урок истории, что свобода не дается просто так – ее нужно заслужить и за нее бороться.

"В настоящее время в столице моей страны вооруженные силы запугивают мирных протестующих за то, что они осмелились высказаться, а один человек пытается взять в заложники целый народ, чтобы остаться президентом. Он таковым не является – так решили люди Беларуси", - написала С. Тихановская.

Депутат Европарламента либерал Пятрас Ауштрявичюс сказал, что нельзя забывать об агрессивной политике России в отношении Беларуси и опасностях, возникающих из-за Белорусской АЭС.

"Мне трудно себе представить, что в этой атмосфере политического хаоса в скором времени будет начата эксплуатация новой АЭС, на которой много технических ошибок, неэффективности и хаоса", - заявил он.

В Вильнюсе впервые проходит форум имени К. Калинаускаса, одного из руководителей восстания 1863 года, который посвящен обсуждению будущего Беларуси.

Парламентарий Жигимантас Павилёнис, один из организаторов форума, заявил, что стремление форума – услышать об ожиданиях людей Беларуси в отношении Литвы и Запада, и подумать, что трансатлантическое сообщество может сделать, чтобы политика стала более последовательной и эффективной.