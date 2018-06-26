Как сообщает МИД, Л. Линкявичюс на заседании Совета по иностранным делам ЕС "призвал коллег помочь гражданскому обществу России, потому что в России постоянно происходят нарушения прав человека".
"Поэтому ЕС следует сплотиться и договориться о применении так называемого "списка Магнитского" на европейском уровне. Литовский министр подчеркнул, что, как показывает опыт, только в единстве и, действуя сообща, мы можем достичь результатов", - говорится в пресс-релизе министерства.
Сейм Литвы принял "закон Магнитского" о "черном списке" российских должностных лиц в ноябре прошлого года, этот закон назван именем умершего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.
Согласно этому закону Литва запретила некоторым гражданам России въезд в страну из-за обвинений в нарушениях прав человека и отмывания денег.
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