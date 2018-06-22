— Сама идея организовать чемпионат в России, по-моему, плохая, – заявил Линас Линкявичюс во время интервью в прямом эфире украинского телеканала 112. – Спорт не может быть политикой, как и культура не может быть политикой, но, к сожалению, в этой стране всё сейчас является политикой. Так что это – ещё один рычаг для своей пропаганды, чтобы оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это как бы немножко улучшит имидж в международном плане, думаю, что этого не состоится, но и эффекта от бойкота тоже я не вижу.
Многие украинские и европейские политологи и государственные деятели полагают, что после Чемпионата мира по футболу в РФ может возобновиться эскалация конфликта на востоке Украины. Такую позицию аналитиков разделяет и Линас Линкявичюс:
— Я бы не отвергнул это на сто процентов, тем более, что мы знаем опыт такой не очень хороший после Сочинских Олимпийских игр, и мы знаем, что тоже возобновилась агрессия, и не исключено, что и сейчас после этого мирового такого мероприятия могут быть какие-то усугубления. Так что надо быть готовыми к этому, – сказал министр иностранных дел Литвы.
Комментируя призывы освободить украинских политзаключённых, находящихся в тюрьмах Российской Федерации, Линас Линкявичюс заявил, что в данной ситуации нужно делать всё, что возможно, однако одних заявлений мало:
— Все должны тут делать то, что возможно в международном плане. Тут только заявления не помогут, нужен натиск. Мы должны это делать, – подчеркнул глава МИД Литвы. – Я как раз по этому поводу тоже тут общался и дискутировал с крымчанами. Мы вчера об этом говорили на встрече с президентом Петром Порошенко. Думаю, мы будем делать все, что возможно, чтобы все-таки это не терялось в повестке дня европейских дискуссий. Надо делать все, что возможно! Особенно по делу Сенцова, – я так понимаю, у него ситуация со здоровьем не очень хорошая, мягко говоря, условия содержания в том числе. Мы должны напрячься здесь и сделать все, что возможно, чтоб помочь человеку.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс с 20 до 23 июня находится в Украине с рабочим визитом. В это время политик планирует посетить некоторые населённые пункты в Луганской области.
— Каждый раз, когда приезжаю, пытаюсь не только встречаться с руководством страны в Киеве, что само по себе очень важно, но и посетить горячие, скажем так, места, – признался Линас Линкявичюс. – Я уже бывал во многих местах: и в Широкино, и в Авдеевке. Сейчас выбрал Луганскую область, там ещё не был. Хочу ближе к тому месту, где люди каждый день чувствуют угрозу жизни. Мы должны проявлять солидарность с ними. Так что я пытаюсь это делать. Попробую быть как можно ближе к тем местам, где действительно люди чувствуют все эти тяготы агрессии, которая проводится по всей границе.
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