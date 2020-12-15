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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис договорился с польским коллегой Збигневом Рау сохранять внимание к гражданскому обществу Беларуси.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"Положение остается напряженным, продолжаются задержания. Литва и Польша и далее поддерживают белорусское гражданское общество, его решимость идти по демократическому пути", – заявил после этой беседы глава МИД Литвы.

С августа и до сих пор в Беларуси продолжаются тысячные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых объявил себя авторитарный руководитель страны Александр Лукашенко. Представители правоохранительных органов подавляют протесты силой, многих протестующих задерживают.

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По словам министра иностранных дел Литвы, в ходе беседы также акцентировалась тема Белорусской АЭС, отмечалась важность соблюдения международных стандартов ядерной безопасности и охраны природы.

Г. Ландсбергис попросил о поддержке в обеспечении того, чтобы на рынок Евросоюза не попадала небезопасная энергия с БелАЭС.

"Польша была и будет стратегическим партнером Литвы. Мы договорились организовать совместную встречу, как только ситуация с пандемией позволит", – сказал он.

Вопрос БелАЭС обсуждала с польским премьером Матеушем Моравецким и новый премьер Литвы Игрида Шимоните.

Глава правительства Литвы поблагодарила Польшу за помощь в реализации выводов Совета руководителей ЕС по необходимости преграждения импорта электроэнергии с небезопасной БелАЭС. Было достигнуто соглашение о том, что министры энергетики обсудят возможности ускорения проекта синхронизации систем электроэнергии Балтийских стран.

Главы правительств Литвы и Польши также обсуждали двухсторонние отношения, координацию политики Евросоюза и НАТО.

Польский премьер поздравил главу правительства Литвы с началом работы кабинета министров под ее руководством.

И. Шимоните, в свою очередь, подчеркнула важность стратегического партнерства и преемственности тесных отношений с Польшей.

"Я бы хотела в ближайшее время углубить стратегическое партнерство Литвы и Польши во всех сферах, поэтому буду побуждать и министров поддерживать интенсивное сотрудничество со своими коллегами в Польше", – сказала она.

В пятницу лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию искать способы предотвращения коммерческого импорта электроэнергии с небезопасных АЭС.

Эта установка внесена в выводы Совета руководителей ЕС по инициативе Литвы с тем, чтобы добиться более широкой блокады электроэнергии с БелАЭС в Островце.

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