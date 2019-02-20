

В среду министр обсудил положения директивы ЕС с членами сейма. По его словам, после обеда в Брюсселе эти правила собираются утвердить послы государств-членов.

Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей возражает против развития газопровода между Россией и Германией, однако, по словам Л. Линкявичюса, полностью заблокировать его было невозможно.

"У ЕС нет рычагов запретить строительство и действие подобных объектов, но ЕС может регулировать и сделать их более прозрачными. Достигнут максимальный компромисс", - сказал министр BNS в среду.

По его словам, новая газовая директива соответствует позиции Литвы, что правила ЕС должны применяться ко всем газопроводам.

"Nord Stream 2 окажется в правовом поле ЕС со всеми последствиями, чтобы применялись принципы конкуренции, недискриминации, а связанные с "Газпромом" предприятия не могли быть операторами газопровода. Это вызывает осложнения для проекта", - сказал министр.

По словам Л. Линкявичюса, после обсуждения в разных ведомствах директива должна вступить в силу в середине года. Nord Stream 2 планируется завершить в конце года.

Польша и страны Балтии говорят, что газопровод по дну Балтийского моря увеличит зависимость ЕС от России. Его сторонники, включая Германию, говорят, что проект сделает газ дешевле.