Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник предупредил, что военная операция Турции против курдов в северной Сирии может вызывать гуманитарную катастрофу и навредить борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).
Linas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

Прибыв на встречу министров иностранных дел в Люксембурге, Л. Ликнявичюс сказал, что ситуация не должна решаться военными средствами.

"Мы видим эскалацию, и я вижу две основные проблемы: во-первых, это гуманитарная катастрофа, во-вторых, могут навредить тому, что уже достигнуто в борьбе с ИГИЛ", – сказал журналистам Л. Линкявичюс.

В понедельник главы МИД стран ЕС планируют обсудить реакцию на военную операцию Турции на севере Сирии.

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