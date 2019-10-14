Прибыв на встречу министров иностранных дел в Люксембурге, Л. Ликнявичюс сказал, что ситуация не должна решаться военными средствами.

"Мы видим эскалацию, и я вижу две основные проблемы: во-первых, это гуманитарная катастрофа, во-вторых, могут навредить тому, что уже достигнуто в борьбе с ИГИЛ", – сказал журналистам Л. Линкявичюс.

В понедельник главы МИД стран ЕС планируют обсудить реакцию на военную операцию Турции на севере Сирии.