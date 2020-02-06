Глава МИД Литвы: даже если БелАЭС начнет работать, будем требовать ее закрытия

"Мы – против этой электростанции. Даже если она начнет работать, мы будем требовать ее закрытия. (...). Результат того, что мы не говорили об этом все это время - построен первый реактор. Нам надо менять тактику. Один из важнейших элементов тактики – ясная проактивная поддержка со стороны наших союзников в ЕС и США", – сказал Линкявичюс в интервью Žinių radijаs.

"В одиночку мы ситуацию не изменим", – прибавил он.

По словам министра, пока неясно, когда будет запущен первый реактор Островецкой АЭС.

"Это откладывают не в первый раз из-за инцидентов, то пожар, то что-то еще, такое происходит не в первый раз. Поэтому сейчас конкретно никто не может сказать, когда. Они думают, что топливо привезут в первом квартале, это делают, как мы понимаем. Но наши требования остаются очень ясными - в любом случае до запуска они должны конкретизировать свой план действий и выполнить самые важные основные задачи", – сказал министр.

Беларусь строите АЭС в Островце, в 50 км от столицы Литвы.

Литва приняла решение не впускать белорусское электричество, когда запустят АЭС. Такое же решение приняла и Польша.

В июне 2017 года парламент Литвы признал, что строящаяся в Беларуси, в Островце, АЭС небезопасна и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, окружающей среды и здоровья общества.